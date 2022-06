Taubenplage: Geköpfte Vögel und untätige Politik

Das Drama um die Taubenplage im Olympischen Dorf in Innsbruck nimmt kein Ende. Eine Anfrage an die politischen Verantwortlichen wurde gestellt, die Antworten fielen aber unbefriedigend aus. So ist unklar, wie viel der neue Taubenschlag kostet und offenbar auch nicht klar beantwortbar, wer denn nun eigentlich die Verantwortung trägt.