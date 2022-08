Frauen belästigt und dann Security bedroht

Ein 23-jähriger Iraker aus Leonding und zwei syrische Staatsbürger im Alter von 31 und 18 Jahren aus Wels belästigten am Sonntag gegen 2.15 Uhr in einem Welser Lokal Frauen. Daraufhin wies der Security die Männer an, dass Lokal zu verlassen, da diese immer aufdringlicher wurden.