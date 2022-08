Alkolenkerin überschlug sich mit ihrem Auto

Die 27-Jährige aus dem Bezirk Salzburg Umgebung lenkte am am Sonntag kurz nach 4 Uhr ihren Pkw auf der B 154 Richtung Straßwalchen. In Zell am Moos kam die Lenkerin links von der Fahrbahn auf das Bankett ab und blieb letztendlich am Grünstreifen stehen.