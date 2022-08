Flüchten ÖSV-Stars jetzt fix an das Ende der Welt?

Nach Ushuaia

Und den Finanzplan des Verbandes auch. Die Ski-Wochen auf der anderen Seite der Erde kosten Geld, viel Geld. Und werden aufgrund der Klima-Entwicklung in den kommenden Sommern wohl Standard werden. Daher tüftelt man derzeit im ÖSV-Hauptquartier in Innsbruck an einem ganz speziellen Plan: Österreichs Alpine wollen ein eigenes Trainings-Zentrum in Südamerika errichten! Wohin man jedes Jahr im Sommer „flüchtet“.