Laxenburg: Protest gegen Radweg für Schüler

Gemeinde will Radweg trotzdem bauen

Seitens der Gemeinde will man an dem Vorhaben festhalten, da es auf die Zukunft ausgerichtet sei. Bürgermeister David Berl konkretisiert: „Der Radweg ist die Verbindung eines Siedlungsgebietes, das noch Baulandreserven für junge Familien bietet, mit dem künftigen Bildungscampus.“