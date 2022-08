Kärntner stürzt auf Sommernachtsfest in den Tod

Schreckliches Ende des „Sommernachtsfests“ des Musikvereins Gaschurn in Vorarlberg! Ein 57-jähriger Festbesucher aus Kärnten war kopfüber eine Böschung hinabgestürzt und auf einer Betonplatte aufgeschlagen. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb.