Der Traum vom All wird für FH OÖ-Studenten real

Damit diese Satelliten im All auch genug Treibstoff haben, gibt es so genannte Drucktanks. Und bei der Herstellung der Tanks via Wickelroboter ist der Student für Leichtbau und Composite-Werkstoffe maßgebend. Er arbeitet beim High-Tech-Unternehmen Peak Technology und ist für die Reproduzierbarkeit bei solchen Drucktanks zuständig. Das bedeutet: Durch Auingers Forschung wickeln die Wickelroboter besser, und Fehler – wie etwa das Verdrehen der Fasern – können vermieden werden.