Energiekosten: Was das Burgenland besser macht

In Wien und im Burgenland hat die SPÖ das Sagen - in jenem Bundesland, in dem es früher einmal den Neusiedler See gegeben hat, sitzt Hans Peter Doskozil am Schalthebel der Macht, in Wien - in zurückhaltender Begleitung der NEOS - Michael Ludwig. Beide Länder sind Teile der Energieallianz Austria und gehen dennoch unterschiedlich mit den horrenden Preissteigerungen um. Mit Doskozil werden die Energiekosten nicht erhöht, bei Ludwig mit der Wien Energie schon. Aber wieso?