Gebührenerhöhung bringt Wien bis zu 60 Millionen €

Auch über die sogenannte Valorisierung wird in Wien seit Mittwoch wieder diskutiert: Die Stadt will, wie die „Krone“ berichtete, die Gebühren auf Müll, Abwasser, Kanal und Parken auch 2023 anheben – und das trotz massiver Teuerungskrise. Was das der tiefroten Kassa bringt, ist klar: ein Plus von 40 bis 60 Millionen Euro. Die genaue Summe hängt vom Verbraucherpreisindex ab.