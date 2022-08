Jeder zweite Chip auf der Welt kommt aus Taiwan

Den Marktanteil Taiwans in diesem Bereich beziffert Hess mit 90 Prozent. Die modernen Halbleiterprodukte werden beispielsweise in Mobiltelefonen und Rechnern, aber auch im Bereich der künstlichen Intelligenz oder des autonomen Fahrens gebraucht, so die Expertin im Bereich „Technologie und Geopolitik“ bei der deutschen Stiftung. Darüber hinaus produziere Taiwan aber auch größere Chips, wie sie zum Beispiel in der Automobilbranche oder in der Industrie verwendet werden. Nimmt man alle Halbleiter-Kategorien zusammen, produziere Taiwan jeden zweiten Chip auf der Welt.