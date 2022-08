Schutz bei Jugendlichen nach 3. Stich bei 87%

Wie die Autoren in der online im Netzwerk der amerikanischen Ärztegesellschaft publizierten Untersuchung mit den Informationen der in Epidemiologenkreisen weltweit bekannten US-Krankenversicherung schließlich feststellten, bringt die dritte Teilimpfung entscheidende Vorteile. „Eine dritte Dosis von BNT162b2 (Pfizer/BioNTech-mRNA-Impfstoff; Anm.) war mit einem gegenüber zwei Teilimpfungen noch einmal verbesserten Schutz gegen Omikron verbunden. Das unterstreicht die Bedeutung des ,Boosters‘ (in Österreich dritte Teilimpfung; Anm.) für Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren“, schrieben die Experten. Dies galt schon für das erste Monat nach der dritten Teilimpfung, in dem die Schutzrate eben bei 87 Prozent lag.