E-Scooter: 80-jährige Urlauberin schwer verletzt

Die mietbaren E-Scooter haben sich längst in Kärnten etabliert. Auch unter der etwas älteren Bevölkerung. Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr war eine 80-Jährige aus dem Bezirk Reutte (Tirol) auf einem dieser Roller durch die Gemeinde Krumpendorf unterwegs. „Vor der Kreuzung Kochstraße/Hauptstraße touchierte die Frau aus Unachtsamkeit den Randstein des Gehsteiges und kam so zu Sturz!“, erzählt die Polizei. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht werden.