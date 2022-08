Riesige Photovoltaikanlage nützt Mensch und Tier

Gefühlt donnert an der Wiese in der Klagenfurter Kirchengasse neben dem Südring jede Minute ein Lkw vorbei. Wir befinden uns mitten im Gewerbegebiet, wo eine 45.000 Quadratmeter große Fläche noch frei ist. „Ein Glück für uns“, so Kelag-Chef Manfred Freitag. Der Energieversorger errichtet hier um vier Millionen Euro die größte Freiflächen-Photovoltaikanlage Kärntens.