Teamchef Rangnick reist als Stargast an

Rangnick war auch bei Liefering gegen Steyr in Grödig

Seinen Worten wird auch der Salzburger U19-Teamchef Hermann Stadler lauschen. „Es ist das erste offizielle Treffen mit dem neuen Teamchef für uns als ÖFB-Nachwuchsbetreuer“, betonte Stadler. Wenngleich er ihm letzte Woche bei Lieferings Abbruch-Match in der 2. Liga gegen Steyr in Grödig begegnete. Da war aber nur ein Smalltalk möglich – immerhin sind fünf Lieferinger im ÖFB-U19-Team.