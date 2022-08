Spenden für Kinder und Frauen in der Ukraine

Die Winzerfamilie Salzl hat nach Kriegsbeginn eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen. Eine der jungen Frauen hat Kunst studiert und einen Storch gezeichnet, den sie dann auf ihrer Facebook-Seite teilte. „Sie hat dazu geschrieben, dass sie jetzt in einer Gegend ist, wo der Storch sich auch sehr wohl fühlt. Und dass sie hofft, dass sie, wie der Storch eben auch, wieder in ihrer Heimat zurückkehren können um ihr Nest, also ihr Haus neu aufzubauen“, schildern die Salzls. Das hat die Familie so berührt, dass sie vorgeschlagen haben 1000 Flaschen eines Weines für humanitäre Zwecke in der Ukraine zu verkaufen. Die junge Frau stellte dafür ihre Grafik zur Verfügung, Marzek Etiketten sponserte den Druck. Gestern wurde das Geld der verkauften Weinserie an Pfarrer Günther Kroiss und Pater Miroslav von der Caritas Uzhgorod übergeben.