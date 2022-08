Zugunglück in Tirol: Nun auch Vater verstorben

Der 35-Jährige aus Saudi-Arabien sei noch am Mittwochabend in der Innsbrucker Klinik gestorben, erklärt Polizeisprecher Stefan Eder auf Nachfrage der „Krone“. Zu dem tragischen Unfall war es am Mittwoch kurz nach 17 Uhr an der sogenannten Egger-Kreuzung gekommen. Vermutlich wegen eines Rückstaus blieb der 35-jährige Autolenker direkt auf dem Bahnübergang stehen. Mit im Auto saßen seine Ehefrau (34) und die gemeinsamen Kinder im Alter von vier, sieben und elf Jahren.