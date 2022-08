Todes-Crash auf Schienen: Opfer erst 4 Jahre alt

Neue Details zum schrecklichen Zugunfall am frühen Mittwochabend in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel): Jener Bub, der bei der Kollision zwischen einem Regionalexpress und einem Auto ums Leben gekommen war, war gerade einmal vier Jahre alt. Der Vater (35) hatte noch verzweifelt versucht, sein Kind vom Wagen, der zwischen den Bahnschranken eingeschlossen war, zu retten. Dabei wurde er selbst erfasst und schwer verletzt.