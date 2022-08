Novelle zur Heimtier-Haltung mit Spannung erwartet

Die beiden Regierungsparteien ÖVP und Grüne - allen voran Gesundheitsminister Johannes Rauch, in dessen Ressort der Tierschutz fällt - legten vor kurzem eine sehr umstrittene Novelle der 1. Tierhalteverordnung vor. Diese enthielt Änderungen bezüglich der Haltung von Rindern, Schweinen & Co., die als nicht ausreichend auf viel Kritik unter Experten stießen. Im Herbst soll nun die 2. Tierhalteverordnung und damit die Richtlinien rund um Hund, Katze und Kaninchen überarbeitet werden. „Es bleibt zu hoffen, dass die Politik diesmal sorgfältiger arbeitet und Tierschützer mit ihrem Knowhow miteinbezieht“, so Maggie Entenfellner.