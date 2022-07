Vollspalten-Verbot fix - aber mit Wermutstropfen

Das lange geforderte Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung wird mit dem neuen Tierschutzgesetz fixiert: Die beiden zuständigen Minister gaben am Freitag bekannt, dass eine Einigung erzielt worden ist. Doch die Sache hat einen Haken: Das endgültige Aus tritt erst 2040 in Kraft. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) kritisierte die lange Übergangsfrist.