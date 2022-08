Österreich unterlag zum EM-Quali-Auftakt Lettland!

Gacic zeigte sich enttäuscht: „Wir hatten Chancen zu gewinnen.“ Der Slowene hob Kronthaler, Etlinger und Michael Czerwinski hervor. „Wir müssen auf die nächsten Spiele schauen. Die Unterschiede in der Gruppe sind klein. Wir können besser spielen, Kleinigkeiten haben entschieden.“ Das Heimspiel gegen Finnland findet wieder in Ried am 14. August statt, zum Abschluss gastieren Kapitän Peter Wohlfahrtstätter und Co. am 21. August in Lettland in Jelgava.