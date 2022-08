Maurer: „Polizei muss diese Fälle ernst nehmen“

Deutliche Kritik an den oberösterreichischen Behörden hat es am Mittwochabend von der grünen Klubchefin Sigrid Maurer in der Causa Lisa Kellermayr gegeben. Die Ärztin hatte sich das Leben genommen, nachdem sie über Monate von Impfgegnern und Covid-Leugnern via Internet terrorisiert worden war. „Wir haben hier aber den Eindruck, dass die Polizei in Oberösterreich weder die Bereitschaft noch die Kompetenz hatte, um diese Straftat zu verfolgen“, sagte Maurer dazu. Kritik am 2020 beschlossenen Gesetzespaket gegen Hass im Netz lässt Maurer nicht gelten.