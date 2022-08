TU München baut Hyperloop-Teststrecke in Bayern

Beinahe so schnell wie der Schall soll er sein: der Hyperloop. Studierende der Technischen Universität München (TUM) haben in internationalen Wettbewerben bereits bewiesen, dass sie unschlagbar schnelle Prototypen der Passagierkapseln bauen können. Nun arbeiten sie an der Realisierung des Superschnellzugs. Auf dem Gelände der TU bei Ottobrunn werden dafür derzeit eine 24 Meter lange Teströhre und ein Prototyp in Originalmaßstab gebaut.