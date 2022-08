„Nichts Einzigartiges“ an Spielen von Activision

„Call of Duty“ für Sony „konkurrenzlos“

Mit „World of Warcraft“, „Starcraft“, „Overwatch“ und „Call of Duty“ hat Activison Blizzard jedoch einige hochkarätige Marken im Sortiment. Allein Letzteres spielte seit seinem Debüt im Jahr 2003 mehr als 27 Milliarden Dollar in die Kassen des Unternehmens, was Activisions Chief Operating Officer Daniel Alegre laut rockpapershotgun.com im Vorjahr dazu veranlasste, „Call of Duty“ als „eine der erfolgreichsten Unterhaltungsserien aller Zeiten“ zu bezeichnen.