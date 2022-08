USA töten Al-Kaida-Chef Zawahiri mit Drohne

Der Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Zawahiri, ist bei einem Anti-Terror-Einsatz der USA in Afghanistan getötet worden. Al-Zawahiri sei am Wochenende bei einem gezielten Drohnenangriff in einem Unterschlupf in der afghanischen Hauptstadt Kabul ums Leben gekommen, sagte eine ranghohe Vertreterin der US-Regierung am Montagabend (Ortszeit). US-Präsident Joe Biden äußerte sich bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt im Weißen Haus in Washington selbst.