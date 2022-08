Unfälle: Mehr als 50 % sterben auf Freilandstraßen

12 Menschen verunglückten seit Anfang des Jahres im Straßenverkehr in Kärnten. Traurig in Erinnerung geblieben ist unter anderem der Tod eines Pärchens in Radenthein: Zwei junge Menschen, die am Ostersonntag auf einer Freilandstraße von einem Alkolenker totgefahren wurden. Auch ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Hermagor wurde, als er zu Fuß am Straßenrand der Gailtalstraße (B111) unterwegs war, von einem Klein-Lkw erfasst und dabei tötlich verletzt.