Reitstall in Wulkaprodersdorf steht zum Verkauf

Als würde all der Stress nicht schon reichen, brach sich ihr bestes Pferd, Hengst Fiel, am Samstag auf der Weide dann auch noch ein Bein und musste eingeschläfert werden. „Ein anreisender Gast war ob dieses Anblicks so schockiert, dass er mich als Tierquälerin beschimpfte. Er nahm wirklich abscheuliche Ausdrücke in den Mund. Daraufhin rief ich die Polizei und verwies ihn des Grundstücks.“