Preiskampf am Badebuffet: Teilweise richtig teuer

Sonnenbaden und Schwimmen machen hungrig – ein Phänomen, das jeder kennt, der den Sommer im Freibad verbringt. Das Konsumentenschutz-Ressort des Landes OÖ nahm von Ende Juni bis Anfang Juli die Buffet- und Eintrittspreise bei 36 Frei- und Seebädern unter die Lupe. Die größten Unterschiede fanden die „Preis-Detektive“ bei Erdbeereis, Manner Waffeln und Wurstsemmeln mit Gurkerl. Denn bei der Preisgestaltung ist der berühmte „Genierer“ für so manchen Buffetbetreiber offenbar ein Fremdwort. So bekommt man beispielsweise ein Cornetto Erdbeer in Vorderweißenbach schon um 1,20 Euro, während man in Mondsee dafür mehr als das Doppelte, nämlich 3 Euro blechen muss. Ähnlich sieht’s bei den Manner Waffeln aus. In Waxenberg und Bad Leonfelden kriegt man die süße Versuchung schon um 1 Euro, in Marchtrenk muss man dafür 2,50 Euro springen lassen. Ähnliche Differenzen gibt’s beim Buffet-Klassiker, dem Wurstsemmerl mit Gurkerl. Das Billigste kriegt der hungrige Badegast in Rohrbach um „christliche“ 1,50 Euro. In Bad Leonfelden legt man dafür immerhin 3,50 Euro hin.