Drei Maßnahmen gegen Personalnot

Entgegen der Verordnung steht in Wien kein positiv getestetes Pflegepersonal am Krankenbett. Die Infektionswelle hat aber auch die Mitarbeiter des Wiener Gesundheitsverbundes erfasst. So fehlte auf einer Station der Klinik Landstraße vergangene Woche die Hälfte der Mitarbeiter. Von 16 Pflegekräften fielen fünf aufgrund einer Corona-Infektion aus, und der Rest war auf Urlaub. Noch dazu sind alle Betten belegt, denn die Nebenabteilung ist für Corona-Patienten gesperrt.