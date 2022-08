Von der Leyen warnt: „Aufs Schlimmste vorbereiten“

„Europa lässt sich nicht spalten“

„Europa lässt sich nicht spalten - wir halten Putins perfider Strategie stand“, verkündete zuletzt auch Umweltministerin Leonore Gewessler nach der Einigung auf den Notfallplan zur Drosselung des Gaskonsums in der Europäischen Union am Dienstag in Brüssel mit Verweis auf den russischen Präsidenten. Sie hob zudem die Solidarität unter den Mitgliedstaaten hervor.