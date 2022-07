EU-Gasnotfallplan ist „zu kurz gedacht und vage“

Wie berichtet, will die EU-Kommission im Notfall die Mitgliedsstaaten dazu zwingen, Gas zu sparen. Damit es so weit kommt, müssen mindestens drei Staaten oder die EU-Kommission akute Notsituationen in Bezug auf die Versorgungssicherheit befürchten. Welche Maßnahmen sie dann konkret setzen, um Gas zu sparen beziehungsweise das vorgegebene Ziel zu erreichen, bleibt den einzelnen Staaten selbst überlassen. „Russland setzt Gas als Waffe ein. Wir müssen unsere Energiesicherheit auf EU-Ebene angehen“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter.