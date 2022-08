Eigene Vermieterin hält wichtige Dokumente zurück

Die unendliche Geschichte geht weiter. Wolfgang Schwankes langjährige Vermieterin hat, als er im Urlaub war, die komplette Wohnung ausgeräumt, um ihn als Mieter loszuwerden. Das ist mittlerweile einige Monate her, sein Eigentum hat er bis heute nicht zurückbekommen. Besonders bitter: All seine Dokumente sind weg. Selbst Urgenz bei Anwälten und die Anordnung des Gerichts konnten nicht bewirken, dass Edith K. all sein Eigentum zurückgibt. „Ich bin mir sicher, dass sie es weggeworfen hat“, sagt Schwanke.