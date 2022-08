Rektor sieht bei TU Linz „noch ungelöste Fragen“

„Wir haben uns kein Blatt vor den Mund genommen“, macht der Rektor der Johannes Kepler Universität (JKU) im Gespräch mit der APA keinen Hehl daraus, dass es eigentlich mehr offene als beantwortete Fragen zu der neuen Uni mit dem Titel „Institute of Digital Sciences Austria“ gibt. Laut der Politik soll es mit Wintersemester 2023/2024 losgehen, das heftig kritisierte Gründungsgesetz wurde am 8. Juli im Nationalrat beschlossen. Einige „erhebliche Bedenken“ wurden noch ausgeräumt. So habe laut Lukas der ursprüngliche Ministerialentwurf nicht vorgesehen, dass die neue TU an den gesamtösterreichischen Entwicklungsplan gebunden ist. Für ihn wäre es „eigenartig gewesen, wenn quasi ‘the new kid on the block‘ diese Spielregeln nicht hätte einhalten müssen“.