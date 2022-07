Sanfte Klänge gibt es auf der Klassikbühne

Vor Corona sammelte sie sich Jahr für Jahr im Arkadenhof des Landhauses, um den sanften Klängen der klassischen Musiker zu lauschen. Heuer befindet sich auch diese Bühne am neuen Areal in Linz-Urfahr. Direkt an der Donau in besonderem Ambiente kann man dieses Jahr am Fest-Freitag ganz unterschiedlichen Ensembles lauschen. Es geht los mit dem Ensemble Vario Brass, das schon öfter Gast der „Krone“ war, gefolgt von dem Mundharmonika Quartett Austria.