Opfer (46) vergibt Täter nach Attacke mit Machete

„Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass Sie nicht zu lange in Haft müssen. Denn das ist ein schlechter Ort, um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen." Versöhnliche und gleichzeitig außergewöhnliche Worte eines Opfers an seinen Peiniger. Es sind die Worte von Markus Hofstätter aus Bregenz, die im Schöffenprozess am vergangenen Dienstag in Feldkirch für einen Gänsehautmoment sorgten.