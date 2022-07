„Machetenmann“ zu Haftstrafe verurteilt

Täter trank „sechs oder sieben Flaschen Wein“

Im Prozess bekennt sich der Angeklagte schuldig. „Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Ich hatte nach erfolgreicher Therapie am Abend vor der Tat einen Alkoholrückfall, trank sechs oder sieben Flaschen Wein“, sagt er. „Und wozu brauchen Sie eine Machete? Wollten Sie in den Dschungel auswandern?“, fragt der Richter. „Nein, ich bin halt viel an der Bregenzerache unterwegs und schlage mir mit der Machete immer den Weg durch das Dickicht frei“, kommt prompt die Antwort.