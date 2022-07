Achtung Politiker, nun machen Tirols Bauern mobil!

Der Saal füllte und füllte sich, am Ende standen viele der 120 Bauern am Gang und auf der Terrasse. Mit ernsten Mienen und der brennenden Frage auf den Lippen: Wann und wie greift die Politik beim Wolf durch? Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger blickte sich verwundert um. Eigentlich hatte er im Gasthof Vögelsberg nur eine kleine Aussprache mit Marco Rabanser erwartet. Nachdem – wie berichtet – neun Tiere des Hobby-Schafbauern auf der Wazalm am Wattenberg gerissen worden waren.