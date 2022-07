Schafbauer nach Rissen: „Bilder verfolgen mich“

Die Arbeit am Bau ist anstrengend bei dieser Hitze. Doch jeden zweiten Tag fuhr Marco Rabanser abends noch ins Wattental und hinauf zur Wazalm (1580 Meter). Ein anstrengender Fußmarsch aufs Joch zu seinen Schafen folgte. Von Geburt an hatte er sie gehegt und gepflegt, für Ausstellungen geputzt und bei Wehwehchen gewissenhaft umsorgt. Doch alle Mühen waren vergebens - durch ein regelrechtes Massaker: Am Freitag lagen neun seiner 45 Tiere tot oder schwerst verstümmelt und röchelnd auf der Almwiese. „Einige musste ich eigenhändig notschlachten. Bilder, die mich seither verfolgen.“