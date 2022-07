Wolf in Tirol: Vom Jäger zum Gejagten

Jetzt ist es offenbar überall in der ÖVP angekommen: Die völlig unkontrollierte Wiederansiedlung großer Beutegreifer gefährdet die traditionelle Tiroler Alm- und Weidewirtschaft. „Mein Ziel ist es, ein neues Regelwerk zu etablieren, um Nutztiere und die heimische Almwirtschaft zu schützen. Abschüsse von Problemtieren müssen schneller, unbürokratischer und effizienter erfolgen“, wiederholte VP-Chef Anton Mattle, was er bereits Dienstag gegenüber der „Krone“ sagte, am Mittwoch bei einem kurzfristig einberufenen Medientermin in Mutters.