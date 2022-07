Tirol: Regierung beschließt „Entnahme“ von Wolf

Der Wolf treibt in Tirol weiterhin sein Unwesen. Vor allem jener mit der Bezeichnung „158MATK“ macht den Bauern im Land zu schaffen. Risse an 20 Schafen gehen auf sein Konto. Am Montag tagte das Fachkuratorium „Wolf - Bär - Luchs“, am Dienstag die Landesregierung. Mit dem Resultat, dass die Grundlage für die Entnahme, also den Abschuss, des Wolfes geschaffen wurde.