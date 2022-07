Meloni will Italiens erste Regierungschefin werden

Einen ärgeren politischen Bruch in Rom kann man sich gar nicht vorstellen: Auf „Mr. Europe“ folgt eine EU-skeptische Politikerin mit faschistischen Wurzeln. „In Brüssel werden sie noch der guten alten Zeit unter Orban nachtrauern“, prophezeit ein Leitartikler in Rom. Giorgia Meloni ist trotz ihrer 45 Jahre eine Politikerin mit langer Karriere. Mit 15 trat sie der „Jugendfront“ der Neofaschisten bei; laut eigener Aussage, weil sie von der Korruption in Italien die Nase voll hatte. Ihre berufliche Ausbildung machte sie in einer Hotelfachschule und arbeitete laut eigenen Angaben als Kellnerin, Barfrau und Kindermädchen.