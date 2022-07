Alkolenker rast auf Beamte zu, Crash bei Flucht

Lenker schwer verletzt in Klinik

Der Fahrer, ein 63-jähriger Österreicher, verletzte sich bei diesem Unfall schwer und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. „Er musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurde er in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Ein Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung“, so die Ermittler weiter.