Spitalsärzte: Verordnung wirft viele Fragen auf

Dass es „aus medizinischer Sicht nicht verantwortbar“ sei, infiziertes Personal in der Krankenpflege einzusetzen, sagte kürzlich Virologin Dorothea van Laer. So würden die vorgeschriebenen FFP2-Masken nur einen „gewissen Schutz“ bieten und Corona-Infizierte seien bereits zwei bis drei Tage vor Beginn der Symptome besonders ansteckend. Medizinisch mache es aus ihrer Sicht auch „nicht viel Sinn“, dass infizierte Pädagogen und Pädagoginnen in Kinderbetreuungseinrichtungen arbeiten dürften, für positiv getestete Kinder aber ein Betretungsverbot bestehe.