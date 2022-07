„Falscher Weg“ | Verrückt, hirnverbrannt

Verrückt, hirnverbrannt. Besonders deutlich in seiner Kritik an der Quarantäne-Abschaffung wird „Krone“-Postler Michael Jeannée, wenn er sich in seiner heutigen Kolumne über die absurde Regelung auslässt, wonach man als Infizierter mit Maske ins Wirtshaus darf - diese dort aber nicht abnehmen darf. Er schildert einen (möglicherweise fiktiven) Dialog mit seinem Lieblingswirt - wie das denn gehen soll. Um zum Schluss zu kommen: „Aber das ist doch verrückt, hirnverbrannt.“ Milder geht Conny Bischofberger mit dem Gesundheitsminister um. Sie beschäftigt sich mit dem uneinigen Ehepaar Johannes Rauch-Gabriele Sprickler-Falschlunger. Er grüner Gesundheitsminister, sie rote Vorarlberger Landeschefin. Und sie - praktizierende Ärztin - lehnt bekanntlich das Quaratäne-Aus ab und kritisiert dafür ihren Mann öffentlich. Conny Bischofberger zitiert in ihrer Kolumne Rauch, der in der ZIB2 am Dienstag Abend gesagt hatte: „Meine Frau hat eine andere Meinung, und das ist auch gut so.“ Unsere Kolumnistin meint dazu: „Noch besser wäre es gewesen, wenn der Minister auf seine Frau gehört hätte. So bewahrheitet sich am Schluss noch der alte Spruch: Sie hat immer recht und er ist meistens schuld“. Treffender könnte man es nicht sagen!