93-Jähriger gesund am „Steffl“ angekommen

Gut drei Jahre später, am 18. Juni, war es dann aber so weit. Gemeinsam mit seiner Tochter, ihrem Mann und drei Kollegen machte er sich auf den Weg über den Arlberg bis nach Flirsch. Nach der 127 Kilometer langen „Königsetappe“ ließ es die Gruppe am zweiten Tag etwas ruhiger angehen. Am Inntalradweg entlang ging es gut 100 Kilometer bis nach Rum. Über Kufstein strampelte das Sextett an Tag 3 schließlich bis ins bayerische Neubeuern. Von dort führte der Weg über Wasserburg am Inn bis nach Marktl, den Geburtsort von Papst Benedikt. „Zurück in Österreich“ hieß es am fünften Tag, als Braunau erreicht war, übernachtet wurde allerdings wieder in Bayern. Nach 90 anstrengenden Kilometern hatten sich Severin Sigg und seine Mitstreiter für eine Unterkunft in der Drei-Flüsse-Stadt Passau entschieden.