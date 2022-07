Rauch: „Das haben Infizierte bisher auch gemacht“

Positives Kindergartenkind mit Maske in die Betreuung

Beim Thema Kindergärten wurde Rauch noch einmal eine Nuance schärfer: „Kein Mensch auf dieser Welt, kein Elternpaar kommt auf die Idee, Kinder mit Windpocken irgendwohin zu schicken! Niemand wird auf die Idee kommen, ein positiv getestetes Kind in den Kindergarten zu bringen!“, gab der Minister sich überzeugt. Sei das Kind infiziert, aber habe keine Symptome, könne man es mit Maske in die Betreuung bringen. Auf den Einwand, dass das in der Stadt Wien nicht gehe, musste Rauch einlenken: „Was die Stadt Wien in dieser Frage macht, wird die Stadt Wien zu entscheiden haben.“