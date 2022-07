Employed To Serve: „Das System hat längst versagt“

Eure Songs sind immer wieder Aufnahmen des jeweiligen Zeitgeistes. Seid ihr mit euren alten Songs aus heutiger Sicht noch immer zufrieden? Könnt ihr euch damit identifizieren?

Urwin: Das erste Album kann man natürlich nicht mehr mit den letzten Werken vergleichen, aber der Weg ist schon der richtige. Wir wollten immer verschiedene Arten des Songwritings ausprobieren. Unser Debütalbum erinnert noch mehr an Mathcore, weil wir stark von Botch und den frühen Norma Jean beeinflusst waren. Wir haben uns dort ausprobiert und sind dann mehr in die Slipknot-, Deftones- und Fear Factory-Schiene gegangen. Wir wollen immer aggressive und harte Musik schreiben, aber auch eingängigere Refrains. Auf dem zweiten Werk „The Warmth Of A Dying Sun“, haben wir dann die Refrains ein bisschen angepasst und das ist die Formel, die wir weitergezogen haben. Wir lieben Riffs, sie sind der Kern unserer Nummern.

Jones: Unsere Entwicklung macht für uns musikalisch total Sinn, weil sich unsere Geschmäcker in diese Richtung entwickelt haben. Es gibt nur wenige Bands, die sich überhaupt nicht verändern und dazu wollen wir auch nicht zählen. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir unsere Passion in der Musik hören und spüren.

Urwin: Wir waren früher noch chaotischer und wilder, das haben wir etwas eingebüßt. Aber auch deshalb, weil wir es so wollten. Mit „Eternal Forward Motion“ haben wir uns deutlich von der Vergangenheit emanzipiert und den Weg zur Gegenwart gefunden.

Jones: Wenn die Leute uns vom Anfang an verfolgen, macht das schon Sinn. Fängt man erst mit dem dritten Album an und geht zurück zum ersten, dann wird man sich vielleicht etwas wundern. (lacht)

Urwin: Als alter Pantera-Fan habe ich mir „Far Beyond Driven“ zum Vorbild genommen. Es ist eines der härtesten Alben der Welt, hat aber gleichzeitig sehr viele eingängige Momente. Pantera hat einfach den besten Groove, der uns sicherlich inspiriert. Am Besten ist es, wenn sich die Songs in den Köpfen festsetzen, aber trotzdem so richtig durchballern.