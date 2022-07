Rad-Profi Haller erreichte Paris mit Po-Problemen

Team-Kapitän auf Platz 5

Trotzdem genoss der 31-Jährige jede einzelne der 21 Etappen. Vor allem dank der Rückkehr der Fans nach den zwei Corona-Jahren: „Du wirst immer angefeuert, das ist echt besonders. Alleine der dreitägige Auftakt in Dänemark war eine riesengroße Party.“ Eine Etappe konnte sein Team Bora-Hansgrohe zwar nicht gewinnen, Kapitän Aleksandr Vlasov (Rus) kämpfte sich nach seinem Sturz in der ersten Woche aber noch auf Platz fünf in der Gesamtwertung. Haller: „Wir haben ihn in der schwierigen Zeit ganz gut aus den Problemen rausgehalten, seine Form wurde am Ende immer besser.“