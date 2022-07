Vierte Corona-Impfung schützt Über-80-Jährige

Sterblichkeit nach 4. Stich signifikant geringer

„Im Zeitraum zwischen sieben und 60 Tagen nach der vierten Dosis war die Sterblichkeit unter den zum vierten Mal Geimpften um 39 Prozent geringer. Dieser Unterschied ging aber auf 27 Prozent im Zeitraum von 61 bis 126 Tagen (nach der vierten Teilimpfung; Anm.) zurück“, so die Wissenschaftler. In der zweiten Phase, also rund zwei bis vier Monate nach dem „vierten Stich“ war der Unterschied aber statistisch nicht mehr signifikant.