Covid-Impfung: Vierter Stich rückt in Wien näher

Hacker: „Impfen wieder in Fokus rücken“

Denn nun können sich alle Personen im Alter von zwölf Jahren oder älter, deren Grundimmunisierung bereits sechs Monate her ist, in allen städtischen Impfzentren eine Auffrischungsimpfung, sprich den vierten Stich, holen. „Viele haben das Impfen aus den Augen verloren. Wir wollen es so wieder in den Fokus rücken. So können wir alle einen Beitrag leisten, möglichst gesund durch die Infektionswelle im Sommer zu kommen und gut gerüstet für den Herbst zu sein“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zur „Krone“.