Flugzeug-Drama: Opfer „Verlust für ganze Gemeinde“

Nach dem dramatischen Flugzeugabsturz bei St. Lorenzen am Wechsel herrscht in der Heimatgemeinde des verunglückten Piloten tiefe Betroffenheit. „Ihn hat hier jeder gekannt, er war sehr beliebt“, sagt Bürgermeister Thomas Gruber zur „Steirerkrone“. Vor zirka 20 Jahren sei der jetzt Verstorbene aus der Obersteiermark in den Osten zugezogen. „Er spielte begeistert Harmonika, auch bei Festen, war ein geselliger Mensch. Ein Verlust für die ganze Gemeinde.“